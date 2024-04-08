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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

2357 دولارا للأونصة.. الذهب يستمر بالارتفاع ويسجل مستويات قياسية جديدة عالميا

صدى البلد

سجل الذهب ارتفاعاً إلى مستويات قياسية جديدة وذلك بعد تحقيقه لمكاسب للأسبوع الثالث على التوالي الأسبوع الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب بـ 0.5% إلى مستويات 2357 دولاراً للأونصة، محطماً جميع الأرقام القياسية التي تم تسجيلها من قبل.

وكان الذهب قد سجل مكاسب للأسبوع الثالث الأسبوع الماضي بأكثر من 4%، وذلك بدعم من رهانات خفض الفائدة والمشتريات للمضاربة ومشتريات البنوك المركزية.

ما السبب؟


وأدت عمليات الشراء القوية من البنوك المركزية، والإقبال على الملاذ الآمن في ظل مخاطر جيوسياسية متزايدة، والطلب من الصناديق المواكبة لاتجاهات السوق، إلى ارتفاع أسعار الذهب 12% منذ بداية العام.
              
وفي الوقت نفسه، فاق نمو الوظائف في الولايات المتحدة التوقعات في مارس آذار، مما يشير إلى أن الاقتصاد الأميركي أنهى الربع الأول على أرض صلبة وربما يؤخر إقدام الفدرالي الأميركي على خفض أسعار الفائدة المتوقع هذا العام.
              
ورفع UBS السعر المستهدف للذهب بنهاية العام إلى 2250 دولارا للأونصة في ضوء الطلب القوي وارتفاع مشتريات صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة.
              
وأضاف في مذكرة "نتوقع أن تزيد صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة من حيازة الذهب بمجرد أن يبدأ الفدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة في منتصف العام تقريبا".
              
ومن الناحية العملية، ظل الطلب على الذهب في الهند فاتراً الأسبوع الماضي بسبب الإحجام عن الشراء نتيجة الارتفاع الشديد في الأسعار المحلية، بينما ظلت الأسعار ثابتة في الصين، أكبر مستهلك للذهب.

 

المعادن النفيسة الأخرى

 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 27.77 دولار للأونصة. وصعد البلاتين 0.1% إلى 927.78 دولار للأونصة. وزاد البلاديوم 0.2% إلى 1001.76 دولار.

 

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