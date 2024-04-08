القاهرة الإخبارية: 350 شاحنة عبرت معبرى رفح وكرم أبوسالم

قال محمد جمال مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح، إنّ أعداد السيارات والشاحنات تتزايد في معبري رفح وكرم أبو سالم من ساعة إلى أخرى، حيث جرى إدخال أكثر من 350 شاحنة من معبرى رفح وكرم أبوسالم، في محاولة لتخفيف المعاناة على الشعب الفلسطيني.

وأضاف "جمال"، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ثمة الكثير من السيارات تنتظر الدخول من المعبر من أجل مساعدة الأشقاء، ومصر تسهم بثلث المساعدات التي تدخل بشكل يومي".

وتابع مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح، أنه تم السماح بإدخال 30 مصابًا من قطاع غزة، اليوم، مشيرًا إلى أن الإسعاف المصرى استطاع نقلهم للمستشفيات المختصة.

