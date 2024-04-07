عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرقام تعكس جهد الدولة.. القاهرة الأخبارية ترصد حصيلة المساعدات عبر معبر رفح

صدى البلد

قال أيمن عماد، مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إن 259 شاحنة عبرت للأراضي الفلسطينية حاملة المساعدات الإنسانية والغذائية، منها 231 شاحنة من معبر كرم أبو سالم، و28 شاحنة من معبر رفح، بينها 8 شاحنات للوقود والسولار والغاز المستخدم في طهي الطعام.

وأضاف "عماد"، خلال رسالة على الهواء، أن هذه الأرقام تعكس الجهد الكبير الذي تبذله الدولة المصرية للضغط على الجهة الأخرى، وهي الدولة المحتلة إسرائيل، للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية التي بدورها تسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن الفلسطيني الذي يعاني من جراء حرب امتدت لأكثر من 6 أشهر حتى الآن.

وأوضح أن عدد الشاحنات التي عبرت للجانب الفلسطيني ارتفعت مقارنة بالأيام الماضية، بواقع 450 شاحنة مقارنة بالأيام السابقة التي كان متوسط دخول الشاحنات يصل إلى 250 شاحنة، وهذا يعد ارتفاعا كبيرا في هذا التوقيت في ظل الضغوط الدولية والمساعي المصرية الحثيثة للضغط على الجانب الآخر لإدخال المزيد من المساعدات التي يحتاجها المواطن الفلسطيني في محنته الحالية.

المستشفيات

وكشف عن وصول 30 مصابا اليوم إلى معبر رفح من قطاع غزة، وجرى تحويلهم للمستشفيات المختصة، وهناك دولا ترغب في إجلاء عدد من المصابين للعلاج بالخارج، حيث تسهم سيارات الإسعاف المصرية في نقلهم إلى مطار العريش.

إدخال المساعدات الإنسانية الدولة المصرية القاهرة الإخبارية المساعدات الانسانية المواطن الفلسطيني دخول المساعدات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إثيوبيا تتغنى بحل أزمة الكهرباء بسد النهضة.. وخبير يكشف الحقيقة المُرّة

600 جنيه| الذهب يخالف التوقعات مجددا بقفزة كبيرة.. وسعر عيار 21 الآن

ظلام كامل ببعض المناطق.. تفاصيل كسوف الشمس غدا

تغيير مواعيد عمل المخابز في العيد.. وهذا ما ستفعله وزارة التموين لتخفيض الأسعار

تعليق مثير من حسن شاكوش بعد عرض حلقته مع رامز ومشاجرته مع طليقته

رسميا.. رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه

أهلا بالعيد .. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر 2024 المبارك

بأسعار مخفضة.. الزراعة تطلق سيارات منافذ البيض المتحركة| كم يبلغ سعر الكرتونة؟

موضوعات متعلقة

الهيئة العامة للاستعلامات: مصر ترفع عدد شاحنات المساعدات لغزة 300 يوميا

ذقت المر.. دياب: كنت عاوز أقتل الفقر ودخلت الفن صدفة وهذا ما فعلته بأول أجر

الفنان دياب: «امشي في طريقك عدل يحتار عدوك فيك»

دياب: شرف ليا تقديم عمل فني عكنن على الإسرائيليين

صعبت عليا نفسي وعيطت كتير.. محمد دياب يحكي موقفًا مؤثرًا في حياته|فيديو

الفنان دياب: مكنتش لاقي آكل ولا ألبس.. وكنت عاوز أقتل الفقر

دياب : أول غنوة ليا خدت عليها 45 جنيه وكلت بيها مع صحابي

صدمة وتطاول وإنهاء الحلقة.. أبرز ما حدث بين شاكوش وطليقته مع رامز

ترشيحاتنا

الصحة العالمية: استشهاد وإصابة آلاف الأطفال بغزة وصمة عار في تاريخ البشرية

الهيئة العامة للاستعلامات: مصر ترفع عدد شاحنات المساعدات لغزة 300 يوميا

سنحاسب المعتدين.. خارجية إيران: استهداف القنصلية في دمشق تم بمقاتلات وصواريخ أمريكية

وزير الرياضة السابق عن أزمة صلاح وحسام حسن: مصر أكبر من الاتنين

الأرقام تعكس جهد الدولة.. القاهرة الأخبارية ترصد حصيلة المساعدات عبر معبر رفح

الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول في مواجهة مانشستر يونايتد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة لافتة.. دينا الشربيني تخطف الأنظار بجمالها عبر إنستجرام |شاهد

سمّم الكلبة وأبناءها| فرد أمن "أكلوا البني آدمين الأول".. ماذا حدث؟

كاجوال مختلف.. ليلى أحمد زاهر تستعرض رشاقتها .. شاهد

وصفات آخر رمضان.. طريقة عمل البطاطس بالخل والثوم

فيديو

قصة حب وموعد اعتزالها.. تصريحات نارية من هالة صدقي.. فيديو

المصداقية.. حسن شاكوش يعتذر للجمهور ويعلق على إلغاء حلقة رامز جاب من الآخر

وشم أحمد الفيشاوى الجديد يثير الجدل.. فيديو

الكيلو وصل كام؟ .. تراجع أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

اﻟﻤﺰﻳﺪ