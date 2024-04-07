الأرقام تعكس جهد الدولة.. القاهرة الأخبارية ترصد حصيلة المساعدات عبر معبر رفح

قال أيمن عماد، مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إن 259 شاحنة عبرت للأراضي الفلسطينية حاملة المساعدات الإنسانية والغذائية، منها 231 شاحنة من معبر كرم أبو سالم، و28 شاحنة من معبر رفح، بينها 8 شاحنات للوقود والسولار والغاز المستخدم في طهي الطعام.

وأضاف "عماد"، خلال رسالة على الهواء، أن هذه الأرقام تعكس الجهد الكبير الذي تبذله الدولة المصرية للضغط على الجهة الأخرى، وهي الدولة المحتلة إسرائيل، للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية التي بدورها تسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن الفلسطيني الذي يعاني من جراء حرب امتدت لأكثر من 6 أشهر حتى الآن.

وأوضح أن عدد الشاحنات التي عبرت للجانب الفلسطيني ارتفعت مقارنة بالأيام الماضية، بواقع 450 شاحنة مقارنة بالأيام السابقة التي كان متوسط دخول الشاحنات يصل إلى 250 شاحنة، وهذا يعد ارتفاعا كبيرا في هذا التوقيت في ظل الضغوط الدولية والمساعي المصرية الحثيثة للضغط على الجانب الآخر لإدخال المزيد من المساعدات التي يحتاجها المواطن الفلسطيني في محنته الحالية.

المستشفيات

وكشف عن وصول 30 مصابا اليوم إلى معبر رفح من قطاع غزة، وجرى تحويلهم للمستشفيات المختصة، وهناك دولا ترغب في إجلاء عدد من المصابين للعلاج بالخارج، حيث تسهم سيارات الإسعاف المصرية في نقلهم إلى مطار العريش.