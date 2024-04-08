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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: دعم الرئيس لاستكمال الحوار الوطني يعزز حالة الانفتاح السياسي

النائبة رشا إسحق
النائبة رشا إسحق

قالت النائبة رشا إسحق امين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم الحوار الوطني منذ انطلاقه في أبريل 2022، وهو ما ظهر بخروج عدد كبير من التوصيات لعل اخرها توصيات الحوار الوطني الاقتصادي، موضحة استكمال الحوار بادرة لتعزيز حالة الانفتاح السياسي التي تشهدها مصر.

رؤى بناءة من أجل الوطن

وأضافت "إسحق"فى تصريحات لها، أن دعوة الرئيس لمواصلة الحوار الوطني، يؤكد حرص الرئيس على سماع كافة ومختلف الأصوات التي تقدم رؤى بناءة من أجل الوطن، وأن استمرار الحوار الوطني سيكون بالصبر ومعالجة مختلف القضايا.

 وأشارت إلى أن تصريحات الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، اوضحت  محددات العمل الوطني حتى عام 2030، بما في ذلك مواصلة دعم الشباب وتمكين المرأة، على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والمجتمعية، ومواصلة إجراءات الإصلاح الاقتصادي لمصر، وتوطين الصناعة وتوسيع الرقعة الزراعية وزيادة الاستثمارات الأجنبية ودعم القطاع الخاص وتوفير إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة للفئات الأولى بالرعاية، كما أن قضية بناء الإنسان المصري تأتي على رأس أولويات العمل الوطني.

أوضحت أن الرئيس السيسي أكد أن إرادة المصريين صنعت دولة ديمقراطية على الرغم من التحديات التي واجهتهم، مشددة على ضرورة استمرار حالة الحوار والنقاش، لتحقيق حياة كريمة لشعب مصر العظيم والحفاظ على أمن مصر القومي واستقلالها وريادتها الإقليمية ودورها الدولي.

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