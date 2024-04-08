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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الأمن يحيل طلب فلسطين لنيل العضوية الكاملة بالأمم المتحدة للجنة المختصة

مجلس الأمن
مجلس الأمن

أحال رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، طلب فلسطين لتصبح عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة إلى اللجنة المعنية بقبول العضو الجديد.

واقترحت سفيرة مالطا لدى الأمم المتحدة فانيسا فرايزر، وهي التي تتولي رئاسة مجلس الأمن خلال شهر أبريل، أن تجتمع اللجنة بعد ظهر اليوم الاثنين للنظر في الطلب، مضيفة أن المداولات يجب أن تتم هذا الشهر.

وقال المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، في تصريحات صحفية: "نأمل مخلصين، بعد مرور 12 عاما على تغيير وضعنا إلى دولة مراقبة، أن يرتقي مجلس الأمن بنفسه إلى تنفيذ الإجماع العالمي على حل الدولتين من خلال قبول دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة".

وطلبت السلطة الفلسطينية الأسبوع الماضي رسميا إعادة النظر من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في طلبها الذي قدمته عام 2011 لتصبح عضوا كامل العضوية في المنظمة العالمية. 

وتعتبر فلسطين الآن مراقب دائم لدى الأمم المتحدة، وفي عام 2011 تقدمت فلسطين بالفعل بطلب للحصول على العضوية الدائمة في الأمم المتحدة، لكنها قررت لاحقًا أن تظل مراقبًا دائمًا لبعض الوقت. 

ويتم قبول الدول في الأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة للمنظمة بناء على توصية مجلس الأمن، ويمنح مجلس الأمن توصية إذا صوت 9 من أعضائه الـ 15 لصالح طلب الدولة، بشرط ألا يصوت أي من الأعضاء الدائمين في المجلس، بريطانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا، ضدها، كما يجب أن يحصل الطلب بعد ذلك على ثلثي الأصوات في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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