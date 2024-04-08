الإسماعيلية .. رفع درجة الاستعداد وتشكيل غرف عمليات طوال أيام العيد

وجه شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية برفع درجة الاستعداد القصوى بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية والمرافق الحيوية بالمحافظة علاوة على تفعيل غرفة عمليات الديوان العام للمحافظة والشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة المهنية على مدار 24 ساعة طوال أيام العيد وغرف عمليات جميع المراكز والمدن والأحياء والقطاعات المختلفة .

شدد المحافظ ، في بيان صحفي ، على تكثيف الحملات الرقابية للتفتيش على الأسواق للتأكد من توافر السلع الرئيسية بأنواعها للمواطنين بأسعار مناسبة وصالحة للاستخدام الآدمي ومعاقبة المتلاعبين وذلك حرصا على سلامة المواطنين.

كما جه بشارة رؤساء المراكز والمدن بالتصدِّي بكل حزم لمنع أية محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء مع تكثيف حملات إزالة التعديات خلال إجازة عيد الفطر المبارك وتحرير محاضر فورية للمخالفين مع ضبط ومصادرة الأدوات المستخدمة .

أكد محافظ الإسماعيلية على متابعة توافر المنتجات البترولية ومشتقاتها ومراقبة مواقف الأجرة والسرفيس، للتأكد من عدم زيادة التعريفة المقررة ومنع استغلال المواطنين خلال فترة العيد

وطالب بشارة برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والمنشآت الصحية وتوفير جميع الخدمات الطبية وأطقم التمريض والأطباء لضمان تقديم الخدمات الصحية للمواطنين

مؤكدا على تواجد نقاط مركزية ومتنقلة لمرفق الإسعاف على طول الطرق المؤدية للمحافظة وبالقرب من المصايف.

أشار إلى ضرورة الالتزام بأداء صلاة العيد في الساحات والمساجد المقررة من قبل وزارة الأوقاف والبالغ عددها 100 ساحة تابعة لمساجد الأوقاف على مستوى كافة مراكز ومدن المحافظة والتي تم الإعلان عنها مع مراعاة الضوابط التي أقرتها الوزارة في هذا الشأن، مكلفا بضرورة تكثيف حملات النظافة ورفع القمامة والمخلفات للحفاظ على نظافة الشوارع وفتح المتنزهات والحدائق مبكرا لاستقبال المواطنين وتوفير جميع الخدمات لهم.