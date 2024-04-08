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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يشن هجمات عسكرية خطيرة على جنود ومواقع الاحتلال |تفاصيل

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الإثنين، أنه استهدف ثكنة زبدين ‏في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة.

وقال حزب الله في بيان له عبر قناته على تليجرام، إنه دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، استهدف ‌‌‏‌‏‌‌‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 7:30 من مساء، ثكنة زبدين ‏في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابوها إصابة مباشرة

وأضاف حزب الله، أنه استهدف أيضا موقع ‏رويسات العلم في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابوه إصابة مباشرة.

ووفقا لبيان حزب الله، فقد قامت عناصر المقاومة برصد دقيق لتحركات جنود الاحتلال الإسرائيلي، وبعد الرصد اكتشف تم اكتشاف كمينا لمجموعة معادية شرق موقع حانيتا، وتم استهدافها عند الساعة ‌‎18:50‌‏ بنيران المدفعية وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

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