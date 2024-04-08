الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف قيادي بارز في حزب الله جنوب لبنان |فيديو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه قـ.تل أحمد حسين، قائد منطقة حجير في قوة الرضوان التابعة لحزب الله خلال عمليته أمس في منطقة السلطانية جنوبي لبنان.

وقال متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان له: "أغارت طائرات حربية الليلة الماضية وقضت في منطقة السلطانية في جنوب لبنان على المدعو علي أحمد حسين قائد منطقة الهجوم حجير (جبال الرميم) في قوة الرضوان التابعة لحزب الله".

وأضاف: "كان المدعو علي حسين يعتبر عنصرًا مسؤولًا وبارزًا في حزب الله الذي يقابل لمستوى قائد لواء. في إطار منصبه كان مسئولًا عن تخطيط وتنفيذ اعتداءات ارهابية في مسارات مختلفة في منطقة جبال الرميم ضد الجبهة الداخلية الإسرائيلية. كما كان مسئولًا عن عمليات عديدة لإطلاق قذائف صاروخية نحو الأراضي الإسرائيلية".

وأشار إلى أنه "تم القضاء على عنصريْن آخريْن في حزب الله كانا برفقة المدعو علي أحمد حسين لدى استهدافه".

وفي أسوأ تصعيد منذ حرب 2006، يشن الجيش الإسرائيلي غارات على مواقع لبنانية رداً على هجمات تنفذها حركة حزب الله بسبب الحرب في غزة.