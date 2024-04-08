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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نارية| تشكيل ديربي الرياض بين النصر والهلال

النصر والهلال
النصر والهلال

كشف البرتغاليان لويس كاسترو، وجورجي جيسوس، مدربا النصر والهلال، عن تشكيل ديربي الرياض المرتقب المقرر إقامته مساء اليوم الإثنين.

ويلعب النصر والهلال بمدينة أبوظبي الإماراتية في نصف نهائي بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي.

ويعود كريستيانو رونالدو وساديو ماني لتشكيل النصر الأساسي بعدما جلسا على دكة البدلاء في بداية مباراة ضمك الأخيرة في الدوري السعودي، الجمعة الماضي.

كما عاد سلطان الغنام للتشكيل الأساسي بعد غيابه للإصابة طوال الفترة الماضية، ودخوله بديلًا في مباراة ضمك.

وغيّر كاسترو طريقة لعب النصر مقارنة بمعظم مبارياته هذا الموسم، إذ يعتمد على 5 مدافعين، برسم تكتيكي 5-3-2.

على الجانب الآخر، احتفظ جيسوس بطريقته المعتادة 4-5-1، إلا أن تشكيل الهلال شهد مفاجأتين.

وأشرك جيسوس عبدالله الحمدان على حساب صالح الشهري، الذي لعب آخر مباراتين بشكل أساسي على حساب المصاب ألكسندر ميتروفيتش، إضافة للدفع بياسر الشهراني بدلًا من رينان لودي في مركز الظهير الأيسر.

تشكيل الفريقين

النصر

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

خط الدفاع: سلطان الغنام – علي لاجامي - محمد آل فتيل - إيميريك لابورت - أليكس تيليس.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – عبدالله الخيبري - أوتافيو.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - ساديو ماني.

الهلال

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد - علي البليهي - كاليدو كولييالي – ياسر الشهراني.

خط الوسط: سيرجي سافيتش - مالكوم أوليفيرا - روبن نيفيز - سالم الدوسري - ميشيل ديلجادو.

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