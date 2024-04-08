أرتيتا: آرسنال ليس أفضل من بايرن ميونيخ

أكد الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، أن ما يثار بشأن أفضلية فريقه على حساب بايرن ميونخ، قبل مواجهة الفريقين في دوري أبطال أوروبا، بغير صحيحة.

ويستضيف آرسنال، نظيره بايرن ميونخ، على ملعب الإمارات، غدًا الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأكد ماكس إيبرل، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، أن آرسنال هو المرشح للتأهل لنصف النهائي.

ورد أرتيتا على إيبرل خلال المؤتمر الصحفي، وقال: "أستطيع أن أفهم تلك التصريحات، بالنسبة لنا، الأمر ليس أكثر من مجرد تصريحات".

وأضاف: "علينا أن نقدم أداءً أكثر من جيد للتغلب على فريق كبير واستثنائي يضم لاعبين استثنائيين، علينا أن نبذل كل ما في وسعنا للفوز بالمباراة".

وتابع: "إنهم فريق كبير، أنا معجب بهم حقًا، ومعجب جدًا بتوماس توخيل (المدير الفني)، والطريقة التي يلعبون بها. لقد تعلمت الكثير منه، وبالنظر إلى بايرن، عندما تقوم بتحليلهم بعمق، ترى سبب كونهم فريقًا كبيرًا".

واختم: "لقد استعدينا بشكل جيد للغاية، وعلينا أن نأخذ المباراة إلى ما نريد. إذا فعلنا ذلك، فلدينا فرصة للفوز".