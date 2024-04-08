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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل الاتحاد لمواجهة الوحدة في السوبر السعودي

اتحاد جدة
اتحاد جدة

كشف الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لاتحاد جدة، عن التشكيل الأساسي لفريقه ضد الوحدة، في نصف نهائي بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي التي تقام مساء اليوم الإثنين.

ويعاني الاتحاد غياب مجموعة من اللاعبين أبرزهم فابينيو وأحمد بامسعود وشراحيلي وفيصل الغامدي وعوض الناشري وزكريا هوساوي ومروان الصحفي وأحمد الغامدي.

وجاء التشكيل الأساسي للاتحاد كالآتي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

الدفاع: فواز الصقور - أحمد حجازي - فيليبي لويز - مدالله العليان.

الوسط: نجولو كانتي - فرحة الشمراني - جوتا.

الهجوم: عبد الرزاق حمدالله - كريم بنزيما - رومارينيو.

بينما أتى التشكيل الأساسي للوحدة على النحو التالي:

حراسة المرمى: منير المحمدي.ط

الدفاع: عبدالله الحافظ، جواد الياميق، إسلام هوساوي، سعيد المولد.

الوسط: وليد باخشوين، فيصل فجر، فيتو كرويج، انسميلو، عبدالعزير نور.

الهجوم: أوديون ايجالو.

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