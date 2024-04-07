دعاء الغباشي: شخصية الأهلي وراء التتويج بلقب دوري طائرة السيدات

قالت دعاء الغباشي، لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، إن شخصية الفريق حسمت التتويج ببطولة الدوري على حساب الزمالك، بعد الفوز في المباراة الثالثة من سلسلة Best Of 3 في نهائي الدوري.
وأضافت الغباشي أن الروح القتالية للفريق كانت كلمة السر وراء فوز الفريق ببطولة الدوري.
وقالت إن الفوز ببطولة الدوري يمنح دافعًا قويًّا لحسم باقي البطولات هذا الموسم، وأكدت أن الالتزام بتعليمات إبراهيم فخر الدين المدير الفني، في جميع المباريات كان كلمة السر في تحقيق البطولة.
وألمحت إلى أن الفريق لديه طموحات كبيرة في الفوز بكل البطولات، وأن الفوز ببطولة الدوري كان مهمًّا للغاية لتأكيد هذه الرغبة.