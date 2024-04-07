عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب طائرة الأهلي سيدات: حققنا بطولة الدوري عن جدارة..ونسعى للتتويج بكل الألقاب

صدى البلد

أبدى إبراهيم فخر الدين، المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي عن سعادته بالتتويج ببطولة الدوري بعد الفوز على الزمالك، في المباراة ‏الثالثة من سلسلة‎ Best Of 3 ‎في نهائي بطولة الدوري‎.‎

وقال فخر الدين إن الفريق بذل مجهودًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، من أجل تحقيق اللقب، مشيرًا إلى أن ثقته كانت كبيرة في حسم البطولة خلال ‏المواجهة الفاصلة‎.‎

وأكد أن الفريق قدم مستوى جيدًا للغاية أمام الزمالك، وأن خبرات لاعباته تفوقت في النهاية وحسمت المباراة، مشيرًا إلى أن جميع لاعبات الفريق ‏كانت لديهن الرغبة في الحفاظ على لقب الدوري‎.‎

واختتم المدير الفني حديثه بأنه سيواصل العمل بشكل قوي في الفترة المقبلة من أجل الاستمرار في التتويج بالألقاب، خاصة أن جماهير الأهلي لا تقبل ‏إلا بالبطولات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعا رمضان.. موعد عيد الفطر الثلاثاء أم الأربعاء؟ دار الإفتاء تحدد التوقيت الصحيح

فضيحة مسئول..ماذا حدث لطالبة كلية الزراعة في غرفة حديقة الأسماك بالزمالك |خاص

زكاة الفطر «طعام ولا فلوس».. مفتي السعودية: لا تجوز نقدا.. ودار الإفتاء تحسم

الذروة الإثنين والثلاثاء.. الأرصاد تُفجر مفاجأة عن طقس الـ6 أيام القادمة

صفقة الموسم.. الزمالك يزف بشرى لجمهوره بضم هذا اللاعب

صدمة لجماهير الأهلي بشأن مدة غياب حسين الشحات

مسئول كبير ورجل أعمال.. إحالة أكبر قضية رشوة في البترول إلى الجنايات| خاص

أكذوبة سد النهضة فى إنتاج الكهرباء لـ إثيوبيا والدول المجاورة| شاهد

موضوعات متعلقة

دعاء الغباشي: شخصية الأهلي وراء التتويج بلقب دوري طائرة السيدات

للمرة الـ29 على التوالي.. الخطيب يهنئ «سيدات الطائرة» لحصدهن بطولة الدوري

‎فريق سيدات «طائرة الأهلي» يفوز على الزمالك ويتوّج ببطولة الدوري

مؤقتا.. آرسنال يحتل صدارة الدوري الإنجليزي بالفوز على برايتون

روما يحسم ديربي إيطاليا أمام لاتسيو بهدف نظيف

التشكيل الرسمي لمباراة نهائي كأس ملك إسبانيا

راتب خيالي| الكشف عن عرض أهلي جدة للاعب ريال مدريد

قبل صدام الكبار.. ناشئو مانشستر يونايتد يسحقون ليفربول بنتيجة 9-1

ترشيحاتنا

أول رد من حسن شاكوش بعد حلقته مع ريم طارق في «رامز جاب من الآخر»

غارات إسرائيلية تستهدف البقاع في العمق اللبناني

قائد الجيش الإيراني: انتقامنا من إسرائيل سيتم تنفيذه بدقة

دعاء ختم القرآن في رمضان مستجاب وكامل ومكتوب

أستاذ نقد أدبي: تجارب نجيب محفوط التاريخية دار حولها الكثير من الإشكاليات

للمرة الـ29 على التوالي.. الخطيب يهنئ «سيدات الطائرة» لحصدهن بطولة الدوري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا تفعل إذا ضاعت سيارتك؟.. ضع المفتاح على ذقنك واعثر عليها

تفاصيل حفل هاني شنودة وفرقة المصريين في عيد الفطر

مادة شائعة تستخدم في الكحك تدمر الخصوبة وتسبب أمراضا خطيرة.. تحذير

أوتوماتيك بـ 120 ألف جنيه .. أرخص السيارات في السوق المصري

فيديو

مخلوقات غريبة .. فيديو يصدم المتابعين لفاكهة الفراولة تحت المجهر |شاهد

الزمالك لم يقدرني.. إمام عاشور: رضا عبدالعال «هجاص» والأهلي أفضل حاجة حصلت لي |فيديوجراف

رفضت تقبيلها بالمسجد.. المطربة بوسي تتصدر التريند في رمضان للمرة الثانية

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ