حماس تثمن دعوى نيكارغوا ضد ألمانيا في محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل

ثمنت حركة حماس، اليوم الاثنين، الدعوى التي رفعتها جمهورية نيكارغوا ضد ألمانيا، في محكمة العدل الدولية، وتطالب فيها بوقف الدعم العسكري الذي تقدمه الحكومة الألمانية للاحتلال الإسرائيلي.

وقالت حركة حماس في بيان لها عبر قناتها على تليجرام: "نثمن في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الدعوى التي رفعتها جمهورية نيكارغوا ضد ألمانيا، في محكمة العدل الدولية، وتطالب فيها بوقف الدعم العسكري الذي تقدمه الحكومة الألمانية للاحتلال الإسرائيلي، وبفرض تدابير مؤقتة عليها، تمنعها من توريد الأسلحة وغير ذلك من أشكال الدعم لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يشن حرب إبادة وحشية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وأضافت حماس: "إننا إذ ندعو دول العالم الحر، إلى أن تحذو حذو جمهورية نيكارغوا، وجمهورية جنوب أفريقيا، وغيرها من الدول التي رفضت أن تغمض عينيها عن جريمة العصر التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بدعم واضح من عواصم غربية؛ فإننا نطالب محكمة العدل الدولية، بقرارات حازمة، تدفع من خلالها إلى وقف حرب الإبادة المستمرة في غزة رغم قراراتها السابقة، التي ضرب بها الاحتلال الإسرائيلي عرض الحائط، كما كل القرارات والاتفاقيات والقوانين الدولية".