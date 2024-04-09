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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف السعودية: قطاع السياحة بالمملكة الأسرع نموا في الشرق الأوسط.. الملك سلمان وولي عهده يتبرعان بـ 150 مليون ريال في حملة جود الخير

صدى البلد
  • جود الخير تشمل 17 منطقة بالمملكة بإجمالي تجاوز 800 مليون ريال
  • المملكة تشهد إقبالًا متزايدًا من الزائرين والسائحين

 

كتبت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان “جود المناطق” في شهر الخير، حققت حملة جود المناطق أهدافها مجتمعة، بعدما حظيت بمساندة أفراد المجتمع لها، الذين تسابقوا لدعمها، طمعاً في الحصول على الثواب من رب العالمين، في مشهد إنساني، قائم على التكافل الاجتماعي، يؤكد أن «الخير» سمة أساسية من سمات المجتمع السعودي، قيادةً وشعباً، منذ تأسيس البلاد على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن وإلى اليوم.


وأشارت الى أن الحملة انطلقت في أول ليالي الشهر الكريم، في 17 منطقة ومحافظة حول المملكة، وشارك في إطلاقها أمراء المناطق والأمانات، وأصبح لكل منطقة هويتها وأسلوبها وثقافتها الخاصة في إدارة الحملة، يجمعها هدف واحد، وهو تغطية مستهدفات الحملة، وتحفيز مشاركة المانحين والمتبرعين، ليلمسوا أثر مساهماتهم بين أفراد مجتمعهم.


وزادت : قبل ذلك، حظيت الحملة أثناء انطلاقها، بتبرع سخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمبلغ 100 مليون ريال، وتبرع سخي آخر من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بقيمة 50 مليون ريال، الأمر الذي تضمن رسالة مهمة إلى أفراد المجتمع، بأهمية دعم هذه الحملة، حتى تحقق أهدافها العليا، وهو ما حدث على أرض الواقع.
 

وأضافت : وبعد تبرع خادم الحرمين وولي عهده، تواصلت التبرعات من أفراد المجتمع في شهر الخير، وجاء الجود والعطاء من شركاء الحملة في القطاعين العام والخاص، ورجال الأعمال وكبار المانحين، وأهالي الجود من أفراد المجتمع في مختلف مناطق المملكة، ليكون ثمارها تأمين 4419 وحدة سكنية للأسر المستفيدة، بإجمالي تجاوز 800 مليون ريال، بمساهمة أكثر من 284 ألف متبرع.
 

وختمت : ولم يكن لتتحقق هذه النتائج المبهرة، لولا اعتياد المجتمع السعودي على «صناعة الخير»، وإدارة حملاته باحترافية عالية، فكانت سلسلة من الاجتماعات والفعاليات التي صاحبت إطلاق الحملة في مختلف المناطق، لتعزيز التفاعل، وتحفيز أفراد المجتمع ورجال الأعمال وكبار المانحين للمساهمة في الحملة، وشاركت إمارات وأمانات المناطق بفعاليات مختلفة، كان أبرزها إقامة 14 لقاء لكبار المانحين. وصاحب الحملة مشاركة 12 وزارة وأكثر من 69 جهة حكومية وجامعة ومجمعاً تجارياً، وبدا الجميع وكأنه في خلية نحل لا تهدأ فيها الحركة، من أجل إنجاز المستهدف الذي تحقق بأسلوب رائع لفت الأنظار إليه.


وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( خارطة الإنجاز ) : تشهد المملكة إقبالًا متزايدًا من الزائرين والسائحين، في مختلف المواسم، وقد أصبحت وجهة عالمية بأرقام طموحة؛ تؤكد تصاعد النمو والاستدامة ومؤشر التنافسية العالمية، بدعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله – حيث تعزز المملكة مكانتها على خارطة السياحة العالمية، عبر إستراتيجية طموحة وبنية تحتية متطورة، ومدن سياحية فريدة، ولوائح تنظيمية متطورة وجاذبة.


وأشارت الى أن السياحة باتت اليوم أحد أهم القطاعات المنجزة، وتسهم بأرقام طموحة في الناتج المحلي غير النفطي؛ حيث جرى الاحتفال بتحقيق مائة مليون سائح من الداخل والخارج، بلغ حجم إنفاقهم أكثر من 250 مليار ريال، محققة هدفها قبل سبع سنوات من المدة المحددة مسبقًا، بإنجازات متعاظمة ضمن الاستحقاق التاريخي لمستهدفات رؤية المملكة 2030، لحاضر ومستقبل الوطن والإنسان السعودي.


وختمت : أيضا تواصل المملكة دورها الرائد في مسار دعم القطاع السياحي عالميًا، وتحقيق مكتسبات نوعية؛ أهمها اختيار الرياض لتكون مقرًا لأول مكتب إقليمي لمنظمة السياحة العالمية، واستضافة قمة السفر والسياحة، فيما يتوقع المجلس العالمي للسفر والسياحة نمو القطاع في السعودية 11% سنويًا للسنوات العشر المقبلة، كأسرع نمو في الشرق الأوسط

الحرمين الشريفين الشرق الاوسط القطاعين العام والخاص الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الملك سلمان بن عبدالعزيز

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