قبل عرض الحلقة الأخيرة.. فركش تصوير مسلسل صيد العقارب

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل صيد العقارب انتهاء تصوير مشاهده قبل ساعات من عرض الحلقة الأخيرة وحسم مصير عائلة الغول مع غادة عبد الرازق.

وتواجد جميع أبطال العمل في آخر أيام التصوير للاحتفاء بنجاح وانتهاء عرض وتحضير حلقاته وسط أجواء من البهجة.

تشارك الفنانة غادة عبدالرازق في الماراثون الرمضاني 2024 بمسلسل “صيد العقارب”.

وتعرض قناة cbc مسلسل صيد العقارب، فى الساعة السابعة والنصف مساءً والإعادة الأولى 2:15 فجرًا والإعادة الثانية 1:45 ظهرًا.

أعربت الفنانة غادة عبد الرازق عن سعادتها البالغة بدورها في مسلسل "صيد العقارب" مؤكدة أنه نوع من الأعمال الاجتماعية برائحة الزمن الجميل الذي افتقدناه وأن الاسم مشتق من صيد العقارب كمهنة واستخلاص السم منها ثم إعادة تصديره.