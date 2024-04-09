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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منع الإجازات وتكثيف التواجد.. كيف استعدت مديرية الصحة بسوهاج لعيد الفطر المبارك؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وجه الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، بزيادة أعداد الأطباء وأطقم التمريض بأقسام الاستقبال والطوارئ وبنوك الدم والعنايات؛ وذلك استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المُبارك.

وشدد وكيل وزارة الصحة، على المتابعة المُستمرة للخدمات الصحية بجميع المنشآت الصحية بجميع على مستوى المحافظة، موجهًا الإدارة العامة للطب العلاجي والوقائي بالمديرية بتكثيف المتابعة للوحدات والمراكز والمستشفيات خلال إجازة عيد الفطر، ومنع الإجازات والراحات خلال أيام العيد.

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استعدادات محافظة سوهاج لعيد الفطر المبارك

وكان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، قد أعلن رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك، موجهًا بتفعيل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، والمراكز والمدن والأحياء، والمديريات لمتابعة أي تطورات مع وجود القيادات في مواقعها بجميع الأجهزة.

وذلك بالتبادل للتعامل مع ما قد يطرأ من أحداث خلال فترة العيد أولا بأول، موجهًا بالتنسيق اللازم مع مديرية الأمن، والأوقاف لتأمين ساحات صلاة العيد.

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