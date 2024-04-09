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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير مالية الاحتلال: سنواصل الحرب حتى القضاء على حماس

بتسلئيل سموتريتش
بتسلئيل سموتريتش

علق وزير المالية الإسرائيلي، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، على انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة ما عدا لواء واحد فقط، وقال أنه "يجب علينا مواصلة الحرب حتى النهاية والقضاء على حركة حماس".

وقال سموتريتش: "هذه هي الطريقة الوحيدة لإعادة المختطفين إلى ديارهم في أسرع وقت ممكن. لا سمح الله، ليس من باب الهزيمة، وليس من باب الضعف، وليس من باب الاستسلام، بل من باب القوة، ومن باب القضاء على الشر".

وأضاف: عندما ننتهي من التعامل مع الجنوب ونعيد مستوطنين غلاف غزة ليعيشوا بأمان ولن يكون هناك تهديد من قطاع غزة، سنعتني بالشمال وندمر حزب الله حتى يتمكن مستوطنو الشمال من العودة للعيش بأمان".

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش انسحاب جيش الاحتلال غزة حركة حماس حزب الله

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