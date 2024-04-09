عضو كنيست إسرائيلي يوجه نداء عاجلا لجيش الاحتلال باستنفاد تجنيد جنود الاحتياط

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، اليوم الثلاثاء، إن عضو الكنيست إيدان رول (يش عتيد)، توجه إلى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، بنداء عاجل طالبه فيه بإصدار أمر للجيش الإسرائيلي باستنفاد تجنيد جنود الاحتياط الذين تم تسريحهم من الخدمة على مر السنين.

وكتب عضو الكنيست: "سأطلب منكم تناول هذه القضية والتأكد من حلها، حتى يتمكن الجيش الإسرائيلي من استنفاد إمكانات التجنيد الحالية لديه".

وأضاف : "تبين من كلمات ممثلي الجيش الإسرائيلي في لجنة الشؤون الخارجية والأمن أن هذه مسألة فنية يمكن حلها، ولكن يجب التأكد من أن هذا سيحدث بالفعل".

ووفقا للصحيفة فقد لجأ رول إلى جالانت لأن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يبدأ بعد في إعادة عشرات الآلاف من الجنود الذين تم إخراجهم من الخدمة كجزء من عملية تقليص حجم الجيش في العقد الماضي.