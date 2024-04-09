كفر الشيخ.. حملات مكثفة للنظافة بمصيف بلطيم استعداداً لعيد الفطر المبارك

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم في حملات النظافة والتجميل تحت إشراف هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم.

وشملت الجهود رفع الناتج اليومي من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والميادين.

كما شهدت أعمال النظافة والتجميل بمصيف بلطيم، إزالة الحشائش وتسوية المناطق الداخلية بالرمال وتوسعة عدد من الطرق وتطوير الجزر الوسطى، وأعمال الإنارة والتجميل، استعداداً لاستقبال احتفالات عيد الفطر المبارك.

وتتزين شواطئ مصيف بلطيم للاحتفالات بقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، والتي تشهد إقبالاً كثيفاً من الزائرين من جميع محافظات الجمهورية.

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