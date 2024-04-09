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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يقصف مزارع شبعا وموقع البغدادي الإسرائيلي

ارشيفي
ارشيفي

أعلن حزب الله اللبناني استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية، حيث أصابت هدفها بدقة.

كما استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية موقع ‏الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أنه تم إطلاق 4 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه موقع رويسات العلم الإسرائيلي في تلال كفرشوبا المحتلة.

فيما أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ هجوم ناري على  ‌‏تموضعٍ لجنود الاحتلال" الإسرائيلي" ودبابة ميركافا في ثكنة دوفيف ما أدى إلى تدمير الدبابة وسقوط ‌‏الجنود بين قتيل وجريح.

وكان موقع "جل العلام" الإسرائيلي في الجليل الغربي تعرض لإطلاق نار كثيف من لبنان.

واستهدف حزب الله اللبناني تجمعا لجنود الاحتلال في محيط موقع "راميا" بقذائف المدفعية.

فيما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية في وقت سابق بأن العدو أطلق نيران أسلحته الرشاشة الثقيلة باتجاه أطراف بلدات رامية وعيتا الشعب جنوبي البلاد.

وكانت وكالة الصحافة الفلسطينية أفادت في وقت سابق  بسقوط صاروخ أو طائرة مسيّرة في مستوطنة مانوت بالجليل الغربي مشيرة الي وقوع أضرار بالمكان.

وأعلنت سرايا القدس في وقت سابق إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة، حيث تمت السيطرة عليها، بجانب استهداف تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60 محيط مستشفي الأمل ومنطقة العرايشية في محاور تقدم غرب خانيونس.

وذكرت سرايا القدس في بيان لها؛ أنه تم استهداف قوة صهيونية خاصة متحصنة في أحد المباني بقذيفة مضادة للدروع والتحصينات وفجروا دبابة صهيونية بعبوة "برق - صدمية" في نفس المكان.

ولبنانيًا؛ أعلن حزب الله اللبناني استهداف تموضعات لجنود الاحتلال خلف موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية وذلك دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌والشريفة.

وفي وقت سابق استهدف عناصر الحزب  ‏مجموعة من جنود الاحتلال أثناء قيامهم بعملية تحصين لموقع المرج بقذائف المدفعية وإيقاع إصابات مؤكدة. ‏

وكان حزب الله اللبناني أفاد بأن عناصره استهدفت تموضعاً مستحدثاً لقيادة سرية إسرائيلية خلف ثكنة "برانيت" وموقع "الراهب" بالأسلحة الصاروخية.

وتم إطلاق 6 صواريخ باتجاه موقع السماقة الإسرائيلي في تلال كفرشوبا المحتلة جنوبي لبنان.

وكانت وسائل إعلام لبنانية ذكرت في وقت سابق  انه تم استهداف مقر قيادة فرقة الجليل 91 في ثكنة برانيت الإسرائيلية بصاروخي "بركان"

فيما أعلن حزب الله اللبناني في بيان مقتضب له استشهاد ثلاثة من مقاتليه خلال عملياته ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقصفت ايضا موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية حيث أصابوه إصابة مباشرة. ‏

كما استهدف عناصر المقاومة الإسلامية التابعة لحزب الله اللبناني  مستوطنتي “غورن” و”شلومي” بالأسلحة الصاروخية والمدفعية

وبحسب البيان الصادر عن حزب الله؛ فإن ذلك يأتي في إطار الرد ‏على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية والمنازل المدنية خصوصا مجزرة الناقورة ‏والاعتداء على بلدة طيرحرفا والطواقم الطبية فيها.

وكانت وسائل إعلام لبنانية أفادت في وقت سابق  بأنه تم استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصواريخ أُطلقت من لبنان.

واستهدف  حزب الله أيضا ثكنة يردن في ‎الجولان السوري المحتل"مقر القيادة الرئيسي في زمن الحرب" بأكثر من 50 صاروخ كاتيوشا رداً على ‌‌إعتداء العدو الصهيوني الذي طال البقاع.

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