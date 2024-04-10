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رئيس التحرير
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حوادث

لانشات إنقاذ وشرطة نسائية.. خطة أمن الجيزة لتأمين احتفالات عيد الفطر

صدى البلد

أنهت مديرية أمن الجيزة اللمسات الأخيرة لتأمين احتفالات الشارع الجيزاوي بعيد الفطر المبارك. 

 

واعتمدت الخطة التي وضعها اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة علي نشر الخدمات والأكمنة بجميع الميادين والحدائق والمتنزهات فضلا عن تجهيز ساحات الصلاة بالميادين الكبرى مثال ميدان مصطفي محمود ونشر الخدمات المرورية لحين الانتهاء من الصلاة وتسيير حركة المرور.

 

ووضعت كل إدارة من إدارات مديرية أمن الجيزة تحت قيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية خطتها للخروج باحتفالات العيد في أبهي صورها حيث تولت إدارة المرور رفع كل السيارات المتمركزة بمحيط المنشآت العامة والحكومية والمتنزهات والحدائق لمنع أي عائق بالطريق والتيسير على المواطنين وخاصة مطالع ومنازل الكباري لمنع الزحام.

 

علاوة علي تكثيف الخدمات المرورية على مدى أيام العيد أعلى الطرق السريعة بهدف تحقيق سيولة مرورية وتحقيق أمان الطريق وذلك من خلال تعزيز الطرق وتزويدها بمجموعات من رجال وضباط المرور من راكبي الدراجات النارية لملاحظة الحالة المرورية، والتأكُّد من التزام قائدي المركبات بالسرعات المقررة لهم أعلى الطرق وضبط المخالفات، وكذلك الأقوال الأمنية المزودة بالسيارات ذات الدفع الرباعي بالطرق للحفاظ على أمن الطريق، بالإضافة إلى تعيين خدمات مرورية اللازمة أعلى المحاور التابعة للإدارة للعمل على انتظام الحركة المرورية ومنع أي تكدسات أعلى المحاور المتوقع ظهور كثافات مرورية بها خلال أيام العيد.

 

وتتولي إدارة نجدة الجيزة متابعة الحالة الأمنية والبلاغات على مدى الساعة والتعامل معها أيًا كان مصدرها حرصًا على حياة المواطنين، وانتشار سيارات النجدة بالشارع لتفقد الحالة الأمنية، وذلك بالاشتراك مع سيارات إغاثة وتدخل سريع تجوب الشوارع في العيد.

 

وتطرقت الخطة إلي الدفع بعناصر الشرطة النسائية وإمدادها بعناصر من إدارة المباحث لمنع التحرش والتصدي لأي معتدٍ ومنع أية تجاوزات خاصة بحديقة الاورمان التي تشهد آلاف الزوار ومختلف المتنزهات.

 

فيما تتولي قوات الإنقاذ النهري مراقبة الرحلات بالمتنزهات النيلية وتجوب اللنشات بنهر النيل بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية كما تولت مباحث التموين التفتيش علي محلات الفسيخ والرنجة لرواجها في عيد الفطر المبارك.

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