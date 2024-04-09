مسئولون بريطانيون: حاليا لن يتم فرض قيود على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، إن المسؤولون البريطانيون أبلغوا إسرائيل أنه في الوقت الحالي لن يكون هناك أي تغيير في سياسة تصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل.

جاء ذلك بعد عدة محادثات أجراها وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون.

ووفقا للصحيفة فقد قدم كاتس التزامات مهمة بشأن القضية الإنسانية ومسألة التحقيق في مقتل عمال المطبخ المركزي العالمي بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ووقع مئات الحقوقيين في المملكة المتحدة على رسالة تطالب بتعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وذلك على خلفية مقتل سبعة من عمال الإغاثة التابعين للمطبخ المركزي العالمي في قطاع غزة، بينهم ثلاثة بريطانيين.