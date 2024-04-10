كحك لذيذ.. رامز جلال يهنئ المصريين بعيد الفطر المبارك

حرص الفنان رامز جلال علي تهنئة المصريين بمناسبة عيد الفطر المبارك عبر حسابه بموقع انستجرام.

وكتب رامز جلال: إلى كل شعوب الوطن العربي العزيز، عيد مبارك وكحك لذيذ.

وكان قد عرض الفنان رامز جلال، في حلقة اليوم التي تحمل رقم 30، من برنامج رامز جاب من الآخر، والمذاع عبر فضائية ام بي سي مصر، لقطات مجمعة من كواليس حلقات برنامج المقالب.

وأنهى الفنان رامز جلال برنامج «رامز جاب من الآخر» بحلقة مجمعة ضمت مشاهد من حلقات الموسم الحالي رمضان 2024.

وخلال الحلقة، عرض رامز لقطات من حلقة الفنانة المصرية نجلاء بدر مع الفنانة مي عمر، بالإضافة لعدة حلقات ضمت لاعبي كرة القدم والفنانين.

وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الآخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.