عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كحك لذيذ.. رامز جلال يهنئ المصريين بعيد الفطر المبارك

رامز جلال
رامز جلال

حرص الفنان رامز جلال علي تهنئة المصريين بمناسبة عيد الفطر المبارك عبر حسابه بموقع انستجرام.

وكتب رامز جلال: إلى كل شعوب الوطن العربي العزيز، عيد مبارك وكحك لذيذ.

وكان قد عرض الفنان رامز جلال، في حلقة اليوم التي تحمل رقم 30، من برنامج رامز جاب من الآخر، والمذاع عبر فضائية ام بي سي مصر، لقطات مجمعة من كواليس حلقات برنامج المقالب.
وأنهى الفنان رامز جلال برنامج «رامز جاب من الآخر» بحلقة مجمعة ضمت مشاهد من حلقات الموسم الحالي رمضان 2024.

وخلال الحلقة، عرض رامز لقطات من حلقة الفنانة المصرية نجلاء بدر مع الفنانة مي عمر، بالإضافة لعدة حلقات ضمت لاعبي كرة القدم والفنانين.
وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الآخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

رامز جلال عيد الفطر رامز جلال يهنئ عيد الفطر المبارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توقيت صلاة العيد .. اعرف موعد صلاة عيد الفطر في جميع المحافظات

رسائل تهنئة عيد الفطر .. أجمل برقيات التهاني يفرح بها الأهل والأحبة والأصدقاء

أفضل دعاء للميت في العيد.. بـ12 كلمة تعايده الملائكة وتجعل عيده في الجنة أجمل

كم عدد تكبيرات صلاة العيد ووقتها وهل يجوز تركها؟ وهذه أفضل صيغ التكبير

دعاء يوم العيد مستجاب.. أدركه بـ 5 كلمات عن النبي يغفلها الكثيرون

تنبيه من الأرصاد.. أمطار ورياح في أول أيام عيد الفطر المبارك

احذر.. فعل محرم يوم العيد عند الفجر نهى عنه رسول الله

فرمان برازيلي.. موهوب الزمالك يطيح بأحلام إمام عاشور في أولمبياد باريس

ترشيحاتنا

الآلاف يؤدون صلاة الفطر بساحة أبو الحجاج بالأقصر.. شاهد

خطبة عيد الفطر المبارك.. خطيب المسجد الحرام: بعملين تزيد النعم ويخف البلاء

الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر على شاطئ البحر بالغردقة

روسيا تعلن تدمير 5 قواعد للإرهابيين في محافظة حماس بـ سوريا

مركز مصر الثقافي الإسلامي .. صرح جديد لشعب مصر والعالم| فيديو

خامنئي في خطبة العيد: إسرائيل ستعاقب على هجوم القنصلية بدمشق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزهم المسمار والحريف.. غياب 9 نجوم عن الأهلي والزمالك بمباراة القمة

طريقة تحضير البيتيفور بوصفة سريعة

كاجوال لافت.. أمينة خليل تستعرض رشاقتها | شاهد

أبراج بتحب الانتخة.. هتقضي العيد نوم وراحة

فيديو

مجد القاسم: كنت أتمنى أكون مصري عشان انتخب السيسي

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

الاختلاط بالساحات.. حكم صلاة النساء بجوار الرجال في العيد

أعلى راتب في العالم .. ليفربول يستعد لبيع محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

اﻟﻤﺰﻳﺪ