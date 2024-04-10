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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يؤدى صلاة عيد الفطر المبارك بساحة مسجد مصطفى محمود

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

أدى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بساحة مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين بحى الدقى وسط جموع المصلين.

وخلال خطبة العيد أكد الدكتور السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف بالجيزة على أهمية نشر البهجة والفرحة بين المواطنين فى ظل ما تشهده مصر من أمن وأمان، داعيا المولى عز وجل بدوام الإستقرار والرخاء لمصر وشعبها الكريم.
وعقب الصلاة تبادل محافظ الجيزة التهنئة مع المواطنين داخل المسجد في جو يسوده الود والحب، مقدماً التهنئة لمواطني وأهالي محافظة الجيزة داعياً المولي عز وجل أن يكون عيداً سعيداً على الجميع، وأن يديم الله تعالى على مصرنا الحبيبة نعمة الأمن والاستقرار، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية . 
كما وجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز ومسئولي الجهاز التنفيذي بالمحافظة بالتنسيق وتكثيف المتابعة والتأكد من إنتظام العمل بمختلف القطاعات بالشارع ورفع درجة الإستعداد بالمزارات والمتنزهات والحدائق ومحيطها لإستقبال المواطنين مشدداً على رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بتكثيف الجهود لمنع تراكم المخلفات وتواجد دوريات النظافة علي مدار اليوم مع الصيانة الدورية للمسطحات الخضراء. 
أدى الشعائر الصلاة رفقة المحافظ اللواء الدكتور هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة و إبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة والأستاذ محمد نور السكرتير المساعد والعميد محمد الشافعي المستشار العسكري وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وجموع المصلين.

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