العراق.. هجوم مسلح في قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار



أفادت وسائل إعلام عراقية؛ بوقوع هجوم مسلح من قبل مجهولين في قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار العراقية ومقتل شخص كحصيلة أولية.

وكان مصدر محلي في ميسان، مساء امس الثلاثاء، افاد بمقتل وإصابة ثلاثة أشخاص بنزاع عشائري طاحن غربي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "نزاعاً عشائرياً عنيفاً اندلع بين عشيرتي البو دراج والبزون بقضاء الميمونة غربي ميسان واستخدمت فيه الأسلحة المتوسطة".

ولفت إلى أن "النزاع تسبب بمقتل شخص وإصابة ثانين آخرين بجروح بليغة".

وبين المصدر، أن "القوات الأمنية تواجه صعوبة في السيطرة على النزاع، وهي بانتظار تعزيزات عسكرية من مركز المحافظة لغرض التدخل وفض النزاع".