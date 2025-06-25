قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على المتهم بسرقة سلسلة من محل أميرة الذهب
ترامب: حلف الناتو سيرفع الإنفاق الدفاعي إلى 5%
بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 76.9 %
الأمم المتحدة تحذر من مجاعة غزة.. و31 شهيدًا منذ فجر اليوم
التحريات تكشف السبب وراء حريق مخزن دهانات البراجيل
يواصل التراجع.. سعر الدولار في مصر الآن
محافظ الجيزة يتابع ميدانياً جهود إطفاء حريق بمخزن دهانات بمنطقة البراجيل
بمشاركة عياد وداود.. إنشاء جامعة سنغافورة الإسلامية بخبرات الأزهر ودار الإفتاء
الدوري المصري الممتاز 2025–2026.. موسم استثنائي بنظام جديد| تفاصيل
مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والأمة العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد
صلاح فوزي: لو تم الأخذ بنظام القائمة النسبية سيهدد بعدم دستورية الانتخابات البرلمانية
شاهد.. ترامب ينشر فيديو عن قصف إيران بقاذفات بي2
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الإسكان تعلن استكمال تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع سكن مصر بالقاهرة الجديدة

مشروع سكن مصر
مشروع سكن مصر
آية الجارحي

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أنه جارٍ استكمال تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع سكن مصر بمنطقة أرض المعارض بمدينة القاهرة الجديدة، من اليوم الأربعاء 25/6/2025، وحتى يوم الأحد 20/7/2025، وفقاً للمواعيد المقررة من جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة التيسير على الحاجزين في عملية تسليم الوحدات، وتلافي أي ملاحظات، وكذا التنظيم الجيد لعملية التسليم.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 124 اليوم الأربعاء 25/6/2025، ووحدات العمارة 120، غداً الخميس 26/6/2025، ووحدات العمارة 78، يوم الأحد 29/6/2025، ووحدات العمارة 80، يوم الثلاثاء 1/7/2025، ووحدات العمارة 82، يوم الأربعاء 2/7/2025، ووحدات العمارة 83، يوم الخميس 3/7/2025.

مواعيد التسليم

وأشار رئيس جهاز مدينة القاهرة إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 53، يوم الاحد 6/7/2025، ووحدات العمارة 54، يوم الإثنين 7/7/2025، ووحدات العمارة 109، يوم الثلاثاء 8/7/2025، ووحدات العمارة 58، يوم الأربعاء 9/7/2025، ووحدات العمارة 110، يوم الأحد 13/7/2025، ووحدات العمارة 111، يوم الإثنين 14/7/2025، ووحدات العمارة 108، يوم الثلاثاء 15/7/2025، ووحدات العمارة 107، يوم الأربعاء 16/7/2025، ووحدات العمارة 25، يوم الخميس 17/7/2025، ووحدات العمارة 4، يوم الأحد 20/7/2025.

وأشار " الغيطي " إلى أنه على العملاء الفائزين بوحدات سكنية، التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر ( 2 شارع عباس العقاد)، وذلك لإنهـاء إجـراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجـــه لجهاز المدينة بأصل خطـــاب البنك، وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

وزير الإسكان مشروع سكن مصر أرض المعارض القاهرة الجديدة وحدات العمارة المرافق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يخسر 300 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم

1000 جنيه نزولا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

سعر الذهب

سعر أقل جرام ذهب اليوم 25-6-2025

عقار مائل بالإسكندرية

تحرك عاجل بشأن عقار مائل يُشكل خطرًا داهمًا بالإسكندرية

سعر الذهب

سعر أغلى عيار ذهب اليوم 25-6-2025

ترامب

ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام على خلفية اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

لحظة اخراج الضحايا من الميكروباص

ضحايا على الأسفلت.. تصادم مروع بين ميكروباص ونقل على الطريق الأوسطي|صور

إجازة .. أرشيفية

إجازتان رسميتان مدفوعتان الأجر للقطاع الخاص .. المواعيد والتفاصيل

ترشيحاتنا

محافظة الفيوم تتسلم لحوم صكوك الأضاحي

محافظة الفيوم تتسلم أُولى دفعات لحوم صكوك الأضاحي لهذا العام

تربية الابناء على العبادات

الإفتاء توضح مسؤولية الوالدين شرعًا تجاه الأولاد فيما يتعلق بالعبادات

لقاء مفتي الجمهورية مع رئيس سنغافورة

مفتي الجمهورية: نسعى لبناء جسور التعاون مع المؤسسات الدينية الرصينة بالعالم

بالصور

بثلاث مكونات فقط.. مشروب طبيعي مذهل للهضم وتقوية المناعة

بثلاث مكونات فقط.. مشروب طبيعي مذهل للهضم وتقوية المناعة
بثلاث مكونات فقط.. مشروب طبيعي مذهل للهضم وتقوية المناعة
بثلاث مكونات فقط.. مشروب طبيعي مذهل للهضم وتقوية المناعة

لوك مختلف.. كارمن سليمان تخطف الأنظار بظهور لافت

كارمن سليمان
كارمن سليمان
كارمن سليمان

أبرزها حماية القلب.. البصل الأخضر وفوائده الصحية المذهلة

البصل الأخضر وفوائده الصحية المذهلة
البصل الأخضر وفوائده الصحية المذهلة
البصل الأخضر وفوائده الصحية المذهلة

رحيل موجع لبلوجر تركية شهيرة بعد معاناتها من فقدان الشهية العصبي

رحيل موجع لبلوجر تركية شهيرة.. فقدان الشهية العصبي يسلب حياتها بعد صراع طويل
رحيل موجع لبلوجر تركية شهيرة.. فقدان الشهية العصبي يسلب حياتها بعد صراع طويل
رحيل موجع لبلوجر تركية شهيرة.. فقدان الشهية العصبي يسلب حياتها بعد صراع طويل

فيديو

سلمى ابو ضيف

وزني وصل 70 كيلو.. سلمى أبو ضيف تكشف تفاصيل لأول مرة عن تجربة الحمل والولادة

ايناس عز الدين مع المذيعة تقى الجيزاو

إيناس عز الدين: جوزي ماسبنيش رغم عدم قدرتي على الإنجاب ويعتبرني ابنته المُدللة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. القلب المحرّك لوقف إطلاق النار وضامن الأمن الإقليمي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الشتاء النووي .. ماذا لو اندلعت الحرب الكبرى؟

المزيد