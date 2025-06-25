وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر

شهدت أسعار العملات العربية في مصر حالة من الاستقرار في مستهل التعاملات بالسوق المصرفية اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025، وفقا لآخر تحديثات، وخلال السطور التالية نستعرض أسعار شراء وبيع العملات:
أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأربعاء
سعر الدينار الكويتي أعلى العملات العربية أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء:
الشراء: 162.76جنيه.
البيع: 163.90 جنيه.
سعر الريال السعودي أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء:
الشراء: 13.28جنيه.
البيع: 13.35 جنيه.
ووصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء:
الشراء: 13.60 جنيه.
البيع: 13.63 جنيه.
وسجل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء:
الشراء: 131.25 جنيه
البيع : 132.12 جنيه
وسجل الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء :
سعر الشراء: 12.69 جنيه.
سعر البيع: 13.75 جنيه.
وسجل الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء :
سعر الشراء: 70 جنيه.
سعر البيع: 70.73 جنيه.
وسجل الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء :
سعر الشراء: 128.57جنيه.
سعر البيع: 130.12جنيه.