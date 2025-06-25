البطريرك الأنبا إبراهيم يهنئ الرئيس وقيادات الدولة بحلول العام الهجري الجديد

يهنئ غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر رئيس الجمهورية وقيادات الدولة بحلول العام الهجري الجديد.

وقال في بيان له : "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة العام الهجري الجديد.

وتابع البيان: وتؤكد الكنيسة الكاثوليكية صلاتها ودعمها إلى جميع قيادات الدولة، حتى يوفقهم الله القدير، لما فيه الخير والسلام والرخاء والازدهار لوطننا الحبيب، وأن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب، وأن يحفظ وطننا الحبيب من كل شر. حفظ الله مصر وشعبها العظيم".