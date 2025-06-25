ماراثون الثانوية العامة 2025 | 12 نموذج استرشادي لـ امتحان التاريخ الآن

يستعد طلاب الثانوية العامة 2025 الشعبة الأدبية ، (النظامين الجديد والقديم) لآداء امتحان التاريخ غدا الخميس الموافق 26 يونيو 2025 في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 بجميع محافظات مصر

ومن جانبها ناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع طلاب الشعبة الأدبية بالنظامين الجديد والقديم بضرورة الاهتمام بحل النماذج الاسترشادية الرسمية التي اتاحتها الوزارة على موقعها الرسمي ، لانها الأقرب لنظام امتحان التاريخ المقرر توزيعه غدا بلجان امتحانات الثانوية العامة 2025

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد روابط النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 في مادة التاريخ لتدريب الطلاب قبل الامتحان غدا

النموذج الأول

النموذج الثاني

النموذج الثالث

النموذج الرابع

النموذج الخامس

النموذج السادس

النموذج السابع

النموذج الثامن

النموذج التاسع

النموذج العاشر

النموذج الحادي عشر

النموذج الثاني عشر

وعلى جانب آخر .. قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في بيان رسمي ، أن امتحانات الثانوية العامة 2025 مستمرة بشكل طبيعي غدا الخميس الموافق 26 يونيو 2025 بجميع محافظات مصر ، مؤكدة أنه طبقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 من المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة 2025 غدا الخميس الموافق 26 يونيو 2025 (النظامين الجديد والقديم) امتحان الفيزياء الدور الأول لشعبة العلوم والرياضيات، وامتحان التاريخ الدور الأول للشعبة الأدبية

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عندما أصدر قرار اجازة غدا الخميس الموافق 26 من شهر يونيو عام 2025 ميلادية، كإجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية، شدد على استمرار أعمال الامتحانات ( ومن بينها امتحانات الثانوية العامة 2025 ) في هذا اليوم وفقاً للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة.

تنبيهات عاجلة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2025

جدير بالذكر أنه ، في إطار متابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة 2025 ، شدد خالد عبد الحكم رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2025 ورئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات التعليمية على رؤساء اللجان بتنظيم دخول الطلاب إلى اللجان بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحا، للانتهاء من إجراءات التفتيش قبل بدء الامتحان، وعدم السماح بأي تأخير في توزيع أوراق الإجابة بحيث يتم توزيعها فى تمام الساعة التاسعة إلا عشر دقائق، لإتاحة الوقت لكتابة الطالب البيانات، ومراجعتها، وتوزيع أوراق الأسئلة فى تمام الساعة التاسعة دون تأخير.

كما وجه رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2025 مديرى المديريات، بالتأكيد على الملاحظين بالتنبيه على الطلاب بعدم الحل في كراسة الأسئلة، لأنه لا يعتد به، والتظليل في ورقة إجابة البابل شيت، وذلك من أجل توفير وقت وجهد الطالب.

وبالنسبة لامتحانات المواد التي تحتوي على تراجم مثل الفيزياء والكيمياء والأحياء، شدد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2025 على التأكيد على رؤساء اللجان بضرورة الدقة في توزيع كراسات الأسئلة والإجابة داخل اللجان، بدءًا من التأكد من سلامة أغلفة الأظرف وتطابق محتواها مع البيانات المدونة عليها، مع كتابة جميع المعلومات بشكل منظم وواضح على الغلاف الخارجي، كما تم التأكيد على مراجعة تتطابق كراسة الأسئلة مع ورقة الإجابة الخاصة بالمادة التي يؤدي الطالب الامتحان بها، لضمان سير العملية الامتحانية بانضباط.