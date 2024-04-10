جوميز يحافظ على عواد في تشكيل الزمالك أمام الاتحاد

أعلن اللاعب أحمد حسن عن محافظة جوميز المدير الفني للزمالك على محمد عواد في التشكيل الأساسي أمام الاتحاد السكندري في دوري نايل.

وكتب أحمد حسن صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. :"جوميز يحافظ على محمد عواد في التشكيل الأساسي أمام الاتحاد السكندري في دوري نايل".

وأعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، عن توفير حافلات لنقل جماهير زعيم الثغر؛ لاستاد القاهرة؛ لمؤازرة الفريق أمام الزمالك.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك، في إطار مباريات الأسبوع الثامن «مؤجل» من منافسات دوري nile، والمقرر إقامتها بعد غد /الخميس/، السابعة مساء، بإستاد القاهرة.

وبحسب إدارة النادي؛ فإن الرحلة ستكون لحاملي بطاقة المشجع "Fan ID" وتذكرة المباراة.

ويحتل الاتحاد السكندري، المركز الثاني بجدول الدوري برصيد 27 نقطة.