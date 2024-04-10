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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

خواكين فينيكس يلتقي حب حياته في تريلر Joker 2| فيديو

صدى البلد

طرحت الشركة المنتجة لفيلم Joker 2 الفيديو الدعائي الأول للفيلم وكشفت عن موعد عرضه في أكتوبر المقبل. 

ويلتقى الجوكر حب حياته هارلي كوين في تريلر الجزء الثاني المقرر  طرحه في ٤ أكتوبر ٢٠٢٤، وقد لقي الفيديو إشادات كبيرة. 

 

 

فيلم Joker 2

أعلنت المغنية ليدي جاجا عن مشاركتها في بطولة فيلم Joker 2 مع الممثل خواكين فينيكس في إعلان تشويقي موسيقى نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتلعب ليدي جاجا شخصية هارلي كوين حبيبة الجوكر في الجزء الثاني من فيلم Joker الذي أعلن مخرجه من قبل الانتهاء من كتابة السيناريو الخاص به، وبدء تصويره في ديسمبر الماضي.

ويطلق على الجزء الثاني اسم Joker: Folie à deux، في إشارة إلى مصطلح طبي للاضراب العقلي الذي يصيب شخصين أو أكثر وعادة ما يكونوا أقارب أو من عائلة واحدة.

وحصل خواكين فينيكس على جائزة أوسكار أفضل ممثل عن دور آرثر فليك، الرجل المضطرب نفسيا الذي تطورت حالته ليكون أشهر شخصية شريرة لها شعبية كبيرة، وحقق الجزء الأول أكثر من مليار دولار إيرادات عالميا.

وتلقى فيلم Joker 11 ترشيحا لجوائز الأوسكار، وتم الإشادة به من قبل العديد من صناع الأفلام في العالم، ومن المتوقع أن يحقق الجزء الثاني منه نجاحا كبيرا لشركة وارنر بروس المنتجة.

Joker Joker 2 الجوكر أوسكار هارلي كوين خواكين فينيكس

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