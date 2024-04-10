عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإنجليزي.. أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن تريزيجيه

تريزيجيه
تريزيجيه

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن مفاجأة بشأن نجم منتخب مصر محمود تريزيجيه عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب احمد حسن : تقارير تركية: تريزيجيه مرشح للعودة إلى الدوري الإنجليزي.

ويواصل منتخب مصر الأوليمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، استعداداته للمشاركة في أولمبياد باريس القادمة، والتي تنطلق في شهر يوليو المقبل.

واستبعد البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، من حساباته في أولمبياد باريس 2024، بعدما تأهلت مصر لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة.

أولمبياد باريس

وتبدأ مسابقة كرة القدم يوم 24 يوليو المقبل، على أن تقام المباراة النهائية يوم 9 أغسطس 2024، على استاد حديقة الأمراء، التابع لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

تريزيجيه أحمد حسن تقارير تركية أخبار الدوري الانجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النور هيرجع يقطع| الحكومة تعلن عودة تخفيف أحمال الكهرباء.. تعرف على المواعيد

أول تعليق لـ إسماعيل هنية بعد استشهاد أبنائه وأحفاده

أسماء أبناء وأحفاد إسماعيل هنية ضحايا الغارة الإسرائيلية في غزة

دعاء يوم العيد مستجاب.. أدركه بـ 5 كلمات عن النبي يغفلها الكثيرون

بشرى سارة لهذه الفئات| تخفيض 100% على سعر تذاكر السكة الحديد.. تعرف عليها

اغتيال 3 من أبناء إسماعيل هنية وعدد من أحفاده في قصف إسرائيلي

بشرى سارة من التعليم للطلاب بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024 | تفاصيل

مهددان بالحبس.. إحالة ماجد المصري وأيتن عامر للنيابة

ترشيحاتنا

لحظة تلقي إسماعيل هنية نبأ استشهاد أبنائه وأحفاده| فيديو

بشرى سارة لهذه الفئات| تخفيض 100% على سعر تذاكر السكة الحديد.. تعرف عليها

قوته 5.7 درجة.. زلزال يضرب منطقة شينجيانج الصينية

دعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.. ماذا تقول في ساعاته الأولى؟

أسماء أبناء وأحفاد إسماعيل هنية ضحايا الغارة الإسرائيلية في غزة

قرار جديد من مدرب الزمالك قبل مواجهة الاتحاد السكندري في الدوري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيجامة ولا بدلة.. عبير صبري تثير ضجة بظهورها الجريء

الملوحة الكلابي| سمكة تخطف الأضواء من الفسيخ.. اعرف مصدرها وسبب تسميتها

كارثة اقتصادية| موانئ أوروبا تتحول إلى مواقف سيارات.. ما السبب؟

لوك جديد.. مي عز الدين تشعل السوشيال ميديا | شاهد

فيديو

ليس زلزالًا| تحذير غريب من الخبير الهولندي لمرضى الحساسية خلال عيد الفطر

مجد القاسم: كنت أتمنى أكون مصري عشان انتخب السيسي

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

الاختلاط بالساحات.. حكم صلاة النساء بجوار الرجال في العيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ