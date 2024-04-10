صباح البلد يرصد احتفالات المواطنين بعيد الفطر من أمام مسجد مصطفى محمود

كشفت المذيعة أوركيد سامي مذيعة صدى البلد في برنامج صباح البلد في تغطية خاصة لصدى البلد أن الأجواء كانت مبهجة و أن هناك إقبالا شديدا جدا على الصلاة من جميع الأعمار

و أن الأطفال يلعبون بالبلايين و يأخذوا العدية.



ويحصل بعص الأطفال على العدية و أن الأجواء مليئة بالسعادة و البهجة والسرور و التفاؤل.

كما كشفت نورهان عادل مذيعة صدى البلد كيف شعر الناس و الفرحة والسعادة و كيف سوف يقضون العيد.

وقد أدى المئات صلاة العيد في ساحة مسجد مصطفى محمود، وحرصوا على استماع خطبة عيد الفطر المبارك، قبل الانصراف والانتشار في بهجة رصدتها عدسة “صدى البلد”.

أجواء صلاة العيد من مسجد مصطفى محمود بمحافظة الجيزة، بمشاركة الأألاف من المواطنين، في أجواء مبهجة.

و رصدت كاميرا قناة صدي البلد وتبادل المصلون التهاني والمعايدات عقب الصلاة والتقاط الصور التذكارية، حيث تعد صلاة عيد الفطر من أهم ملامح الاحتفال بالعيد للمسلمين في مصر والأمة الإسلامية قاطبةً.

وأقيمت صلاة عيد الفطر المبارك في جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، وفي الساحات بمحيطها ومراكز الشباب، من خلال صلاة العيد والتنسيق بين المديرية والمحافظة التابعة لها، وفق ما صرح الدكتور هشام عبدالعزيز علي، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف.

وتمت الاستعدادات على قدم وساق في جميع المساجد والساحات ‏المخصصة؛ لإقامة صلاة العيد، وذلك من خلال تنظيفها وتهيئتها لاستقبال المصلين‎، لضمان تهيئة الأماكن بشكل مثالي لاستقبال المصريين ‏لصلاة العيد‎.‎

وخصصت أماكن للسيدات في المساجد والساحات، مع وجود واعظات سيشرفن على هذه ‏المصليات‎.‎

والتزام جموع المصلين بالأماكن المخصصة للرجال والسيدات.





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IMG_20240410_195244

IMG_20240410_195235

IMG_20240410_195027

IMG_20240410_195016

IMG_20240410_195005

IMG_20240410_194956

IMG_20240410_194940