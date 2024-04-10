على طريقة أبو موتة.. الفنان حمدي هيكل يحتفل بزفاف ابنته

احتفل الفنان حمدي هيكل منذ فترة بزفاف ابنته، وانتشر فيديو خلال الساعات الماضية له بتمثيل مشهده الشهير في فيلم “فول الصين العظيم” مع زوج ابنته.

انتشر فيديو تمثيل مشهد أبو موتة الشهير عبر السوشيال ميديا مع زوج ابنته أثناء تقديمها له بشكل كوميدي.

واحتفل الفنان حمدي هيكل بعقد قران ابنته في حفل عائلي، ونشر صديقه الفنان محمد فاروق صورا من الحفل وحرص على تهنئته.

وعلق محمد فاروق على الصور قائلا:" تم بحمد الله زواج نجلة الاستاذ حمدى هيكل .. ألف مليون مبروك يا استاذ . مين قال مبروك لى ( ابو موته ) عقبال اولادكم".

حمدي هيكل وأدوار الشر

قال الفنان حمدى هيكل، إن تأديته لشخصية أبو لؤلؤ فى مسلسل "لؤلؤ" مع الفنانة مى عمر، تطلبت عملا كبيرا، خاصة وأن شخصيته في هذا الدور كانت في منتهي الخطورة.