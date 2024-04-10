ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس.. حقائق مذهلة

يعد الترمس من وصفات العيد التي يعشقها الكثير ويوصي الأطباء بتناوله ولذلك لفوائده العديدة .

يعتبر الترمس مليئا بالأملاح المعدنية ونسبة عالية من الكالسيوم والفوسفور.

كما أن الترمس أغنى الحبوب بالألياف

فوائد الترمس ومقو جيد للأعصاب

ومنبه للقلب.



ومدر للبول ومضاد لبعض الأمراض الجلدية كالأكزيما والصدفية.

كما تعد أكبر ميزة في الترمس نسبة الألياف العالية تساعد على تخفيض السكر.

لأن الألياف تبطئ من امتصاص الجسم للجلوكوز (السكر ).



الترمس من المصادر الطبيعية لفتح الشهية وتقوية الأجسام الهزيلة ، لأنه غني بالكالسيوم والفوسفور، كما أنه يحسِّن الشهية ويقوّي الجسم .

