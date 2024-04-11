أسر شهداء الشرطة: اهتمام الرئيس الدائم بنا يدخل الفرحة والسرور على قلوبنا

أكد أسر شهداء الشرطة، أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وتذكره الدائم لهم في مختلف المناسبات يدخل الفرحة والسرور على قلوبهم، معربين عن شكرهم للرئيس السيسي على الهدايا المرسلة لهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقالت حرم الشهيد العميد محمد مؤنس، إن الرئيس السيسي دائم الاهتمام بأسر الشهداء، ولا يتوانى - كعادته - عن إرسال الهدايا لأبناء الشهداء في مختلف المناسبات، معربة عن شكرها وتقديرها له على وقوفه الدائم بجانب أسر الشهداء.

من جانبها، قالت حرم الشهيد رائد طارق جميل باكية: نحن نعيش بصعوبة بسبب غياب زوجي الشهيد عنا.. وأشكر الرئيس السيسي جدا، لتذكره الدائم لنا وأنه لم ينسانا".

بدورها، قالت حرم الشهيد أمين شرطة تامر محمود حسن، إن زيارة ضباط الشرطة لأسرتها اليوم، وتسليمها وأولادها هدية الرئيس السيسي، أدخلت الفرحة عليهم جميعا في أول أيام عيد الفطر المبارك، معربة عن شكرها للرئيس السيسي على اهتمامه بأسر الشهداء ورعايته الدائمة لهم، فيما وجهت والدة ذات الشهيد رسالة للرئيس السيسي قائلة: "كل سنة وانت طيب بمناسبة الولاية الجديدة.. ربنا يخليك لينا ياريس ومايحرمناش منك أبدا".

من جانبها، وجهت كريمة الشهيد رقيب شرطة السيد السيد عبده، الشكر للرئيس السيسي على الهدية التي أرسلها لها ولأشقائها بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدة أن اهتمام الرئيس السيسي الدائم بأسر الشهداء; يدخل الفرحة والسرور على قلوبهم.

وقالت والدة الشهيد معاون شرطة محمد صلاح باكية: "أنا فخورة بإبني، لكن الفراق صعب جدا"، فيما قال والد الشهيد مجند إسلام ربيع عبدالحليم: "بنشكر الرئيس السيسي، على اهتمامه بنا وتقديره لنا في كل مناسبة، وأي شكر; لن يوفيه حقه".

توجيهات الرئيس السيسي

وكانت وزارة الداخلية قد قامت تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، وفي إطار حرصها على التواصل مع أسر شهداء الشرطة؛ تقديرا وعرفانا بما قدمه ذويهم من أجل حفظ أمن واستقرار الوطن، بتنظيم زيارات لأسر الشهداء لمشاركتهم الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وتوزيع (هدايا الرئيس) عليهم، الأمر الذى لاقى مردودا إيجابيا ومعنويا فى نفوسهم.