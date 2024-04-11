مؤشر داو جونز ينخفض ​​400 نقطة وسط عمليات بيع بعد بيانات التضخم القوية

تراجعت الأسهم الأمريكية في تداولات وول ستريت، الأربعاء، بعد أن جاءت بيانات التضخم في شهر مارس أكثر من المتوقع، ما قد يؤدي على الأرجح إلى تردد الفدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة.

وتراجعت معنويات المستثمرين بشكل أكبر بعد صدور محضر اجتماع الفدرالي لشهر مارس، والذي يعكس مخاوف المسؤولين من أن التضخم لا يتحرك بسرعة كافية نحو هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 408 نقاط أو 1.1%. وتراجع ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.8%. وتراجع ناسداك المركب بنسبة 0.5% على التوالي.

إلى ذلك، انخفضت أسهم البنوك والأسهم الصناعية، حيث تراجعت أسهم بنك مع جي بي مورجان بنحو 0.9% وسجلت أسهم Honeywell التي تقدم الحلول التقنية لصناعات الفضاء، خسارة 1.4%، بسبب المخاوف من أن أسعار الفائدة المرتفعة ستبدأ في خنق الاقتصاد.

وتراجعت أسهم التكنولوجيا ، حيث انخفضت أسهم شركة Microsoft بنحو 0.7%، وتراجعت أسهم Apple بنسبة 1.1%. وانخفض مؤشر Russell 2000 للشركات الصغيرة بنسبة 2.5%.

باستثناء قطاع الطاقة، كانت جميع القطاعات في مؤشر السوق الواسع باللون الأحمر لهذا اليوم. وانخفضت أسعار العقارات بنحو 4%، ما قاد القطاع إلى خسائر اليوم.

تأرجح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يتأرجح في أبريل تحسباً لتقرير التضخم هذا بعد بداية قوية لهذا العام حيث ارتفع المؤشر بنسبة 10%، وهو أفضل مكسب له في الربع الأول منذ خمس سنوات.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في مارس بنسبة 0.4% على أساس شهري و3.5% على أساس سنوي، مقابل تقديرات لزيادة شهرية بنسبة 0.3% و3.4% على أساس سنوي، وفقاً لخبراء اقتصاديين استطلعت داو جونز آراءهم.

وفق البيانات الصادرة الأربعاء، تسارع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.4% عن الشهر السابق بينما ارتفع بنسبة 3.8% عن العام الماضي، مقارنة بالتقديرات البالغة 0.3% و3.7% على التوالي.

وأيضاً ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في أبريل بمعدل سنوي 3.2% لجميع البنود.

تشير بيانات تداول العقود الآجلة لأموال الفدرالي الأمريكي إلى احتمال بنسبة 20.6% فقط أن يقوم الفدرالي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه في يونيو، وفقاً لأداة CME FedWatch.

ويراهن المتداولون الآن على أن التخفيض الأول لسعر الفائدة سيتم على الأرجح في اجتماع الفدرالي الأمريكي في سبتمبر المقبل.