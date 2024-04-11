غدا.. حفلان متتاليان لـ عمرو حسن في ساقية الصاوي

يحيى الشاعر عمرو حسن حفلين متتاليين غدا الجمعة الموافق 12 أبريل، بساقية الصاوى، ضمن جدول حفلات الساقية لعيد الفطر.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل الأول فى تمام 3:30 عصرا، والحفل الثانى فى تمام 7 مساءً.

وحل الشاعر عمرو حسن ضيفا على موقع “صدى البلد”، وقال: "كنت سعيدا جدا بالتعاون مع محمد محيي وأصالة وحنان ماضي وبلقيس، فكل من أحبهم عملت معهم، وأحب التجربة التي يقوم بها حسين الجسمي، فأشعر أن لي إضافة أستطيع تقديمها، وأحب شيرين عبد الوهاب بشكل كبير، وأنغام وآمال ماهر بشكل كبير جدا، فأراها جوهرة مصر ونوارة الجيل مثل أم كلثوم وإمكانيات جبارة، وأتمنى في القريب أن ترجع لتألقها مرة أخرى".

وتابع: “الناس يحبون الكلام جدا، وإلا لماذا يتابعنا الملايين حاليا، ولماذا تنتهي تذاكر حفلاتنا دائما، فكان هناك تحدٍ وقتها لتقديم ذلك، ولكن الندرة تصبح ميزة”.

وأكد الشاعر عمرو حسن: "عندما بدأت الشعر لم يكن المجال فارغا، لأنه وقتها كانت هناك تجربة بارزة قدمها هشام الجخ، أنا بدأت وهشام كان موجودا وقتها في المجال، وكان له جمهور كبير ولا يزال، فهشام ساعدني كثيرا بأنه بدأ في مجال الشعر وفرقت معنا كثيرا، فأنا يهمني أن أضيف لمجال الشعر وأغير القيمة المجتمعية للشاعر".