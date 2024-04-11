إعلام عبري: مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي يجتمع الليلة

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس 11 أبريل 2024 بأن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي سيجتمع الليلة في الساعة 7:30 مساء بتوقيت تل أبيب.

وأشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن هذا الاجتماع يأتي في الوقت الذي تنتظر فيه إسرائيل رد حركة حماس الرسمي على اقتراح صفقة الرهائن والهدنة الذي تقدمت به الولايات المتحدة، مع وسطاء مصريين وقطريين.

ويأتي الاجتماع أيضا وسط تصاعد التوترات مع إيران، حيث تتوقع إسرائيل انتقاما من طهران لمقتل قائد كبير في الحرس الثوري الإيراني في غارة بدمشق أُلقي باللوم فيها على إسرائيل.