تفاصيل استخدام أجهزة العلاج بالأكسجين للتعامل مع طوارئ الغوص.. فيديو

تحدث الكاتب الصحفي عبد الصمد ماهر، المتخصص في متابعة أخبار وزارة الصحة، عن الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة للمواطنين، خاصة مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.

وقال الكاتب الصحفي عبد الصمد ماهر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد": "استخدام أجهزة العلاج بالأكسجين عالي الضغط الهايبرباريك "HBOT" ليس وليد اليوم، فهو جهاز موجود منذ فترة ولكن تم استحداثه في محافظات التأمين الصحي الشامل، خاصة في شرم الشيخ للتعامل مع حالات الغوص والأنشطة البحرية".

وأضاف: “في هذا العلاج يتم زيادة الضغط 3 أضعاف الموجود في الضغط العالي ويتعامل مع الحالات التي تتعرض لإنهاك أثناء الغوص أو تعب أو إرهاق، وهي عبارة عن غرفة يتعرض فيها المريض للضغط المكثف 3 أضعاف الضغط الخارجي لمدة 60 إلى 90 دقيقة ويستعيد بعدها نشاط الرئة بسرعة جدا”.