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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الحجر الزراعي: تسهيل تصدير السلع المصرية لدول العالم خلال أيام عيد الفطر

صدى البلد

وجه الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والحجر الزراعى، العاملين بمنافذ الحجر الزراعي والإدارات المختلفة بالموانئ المصرية بالعمل على مدار الساعة لتسهيل استقبال المنتجات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وقام مهندسي الحجر الزراعي في أول أيام عيد الفطر المبارك باستقبال جميع الشحنات الزراعية المصدرة إلى دول العالم المختلفة، وإنهاء الأعمال الخاصة بها على أكمل وجه.

وأكد موسى أن استمرار العمل خلال أيام العيد يأتى في إطار تكليفات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وحرص الدولة المصرية على الالتزام بتسهيل انسياب السلع الزراعية المصرية لدول العالم وتعزيزا لصادراتنا من مختلف القطاعات، خاصة قطاع الزراعة.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير  بالعمل أيام العطلات الرسمية، واتساقا مع الدور المهم الذى يقوم به الحجر الزراعي المصري بتسهيل انسياب الصادرات الزراعية المصرية للأسواق العالمية.

جدير بالذكر أن القطاع الزراعي جاء من بين أهم القطاعات التصديرية لعام 2024 تحقيقا لزيادة الدخل القومي المصري، حيث جاء في المرتبة الثانية بعد قطاع مواد البناء، وذلك خلال الربع الأول من هذا العام وفقاً لتقرير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

كما وجه موسى الشكر لجميع مهندسي الحجر الزراعي على مستوى الجمهورية، وبالأخص العاملين بإدارة الحجر الزراعي بمطار القاهره  لما يقومون به من مجهودات خلال العطلات الرسمية تأكيدا لاستمرار نجاح المنظومة التصديرية الزراعية فى مصر.

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