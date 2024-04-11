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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في ثاني أيام عيد الفطر.. انتشار الفرق الطبية بجوار المساجد والمتنزهات بمطروح

وكيل صحة مطروح خلال
وكيل صحة مطروح خلال الجولة

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح ترافقه الدكتورة ريهام رفعت مدير إدارة مطروح الصحية، انتشار الفرق الطبية والعيادات المتنقلة أمام المساجد الكبرى وبالميادين ومراكز الشباب وأماكن التجمعات، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، من خلال المبادرات الرئاسية الصحية.

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وأضاف إلى توقيع الكشف الطبي علي المواطنين في بعض التخصصات الطبية، مع تنفيذ الحملات التوعوية والتثقيفية من خلال فرق التثقيف الصحي، والتواصل المجتمعي، وذلك وفقا لخطة وزارة الصحة والسكان.


وقام وكيل الوزارة بتهنئة الفرق الطبية بعيد الفطر المبارك، متابعا الخدمات الطبية المختلفة المقدمة للمواطنين، وتنفيذ حملات التوعية والتثقيف الصحي.


كما اطمأن "سالم" على انتشار العيادات المتنقلة بجميع مراكز ومدن محافظة مطروح، ووصول الخدمة لجميع المواطنين بالمحافظة.


وأشار أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وفي ثان أيام عيد الفطر المبارك.

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