الموسم كأن لم يكن.. خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن إلغاء الدوري

علق عامر العمايرة الخبير التحكيمي علي انتشار أخبار بفكرة إلغاء الدوري.

وكتب العمايرة من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" ‏هل تعلم يا من يدعو إلى فكرة إلغاء الدورى

أن هيتم إعتبار الموسم كأن لم يكن، وهيتم أرسل نفس الفرق المشاركة هذا الموسم إلى الكاف للمشاركة بالموسم القادم..

ملحوظة هامة الدور الأول لن ينتهى قبل منتصف يوليو".

كشف مصدر مطلع، حقيقة طلب حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، إقامة معسكر طويل للفراعنة قبل مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا، في تصفيات كأس العالم 2026، وتأجيل مباريات الدوري أو إلغائها.

وتقام مباراتي منتخب مصر مع بوركينا فاسو وغينيا في شهر يونيو المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة والخامسة، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 المقبل في أمريكا وكندا.