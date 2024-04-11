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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

بصمة خير.. حماة الوطن بالإسكندرية يواصل إدخال بهجة العيد على أطفال دور الرعاية

صدى البلد

واصل حزب "حُماة الوطن" بالإسكندرية فعاليات مبادرة "بصمة خير" بزيارة وفد من أمانة اللجان المتخصصة لدور الأيتام بمختلف أحياء المحافظة وتوزيع أكثر من ألف قطعة ملابس وكعك العيد على الأطفال لإدخال البهجة عليهم في ثاني أيام عيد الفطر المُبارك.


وأكد محمد السيد مجاهد الأمين العام للحزب بالإسكندرية، في بيان صحفي اليوم/الخميس/، أن مبادرة "بصمة الخير" تهدف إلى مشاركة الأطفال الأيتام المناسبات المختلفة بزيارتهم في دور الأيتام والتعرف على متطلباتهم وتلبية احتياجاتهم، استمرارا للدور الاجتماعي والخدمي الذي يقوم به الحزب في المجتمع.


وأوضح مجاهد أن المبادرة ليست الأولى التي تهتم بالأطفال في دور الأيتام ولكن هناك مبادرة "المُبدع الصغير" التي تهتم بتنظيم الأنشطة والمسابقات للأطفال في دور الأيتام واكتشاف مواهبهم والعمل على تنميتها على أيادي متخصصين في العديد من المجالات الفنية من الموسيقى والرسم والشعر والحكي وغيرها من الأنشطة.


ومن جانبها، قالت الدكتورة سحر الشريف، أمين أمانة اللجان التوعية المتخصصة، إنها ترأست وفد من أعضاء الأمانة تضمن الأستاذة جيهان السيد، والمخرجة مي عبد الرازق، وشملت الجولة زيارة خمسة من دور الرعاية والأيتام بمختلف أحياء المحافظة لتوزيع أكثر من ألف قطة ملابس وأحذية للأطفال بمقاسات مختلفة، فضلا عن توزيع 150 كيلو من الكعك والحلوى على الأطفال، لمشاركتهم ببهجة العيد وفرحتهم بالملابس الجديدة وكعك العيد.

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