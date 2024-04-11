أمريكا: نشعر بقلق بشأن مخاطر التصعيد في الشرق الأوسط بعد تهديد إيران

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إنها تشعر بقلق بشأن مخاطر التصعيد في الشرق الأوسط خاصة بعد تهديدات إيران لإسرائيل.

ولفتت وزارة الخارجية الأميركية، إلى أن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن تحدث إلى وزراء خارجية تركيا والصين والسعودية ليؤكد أن التصعيد ليس في مصلحة أحد.

ودعا بلينكن دولا بينها الصين والسعودية وتركيا إلى حضّ إيران على عدم "التصعيد" ضد إسرائيل.

وبحسب وكالة أنباء لسعودية "واس"، فقد بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الأميركي هاتفيا سبل خفض التصعيد في المنطقة.

وأكد وزيرا خارجيتي السعودية وأميركا في اتصال هاتفي، أهمية إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة