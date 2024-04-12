تامر عاشور قبل حفله في السعودية: وصلت بلدي الحبيبة جدة

يستعد الفنان تامر عاشور، لإحياء حفل غنائي ساهر في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بعد غد الأحد، ضمن سلسلة حفلات عيد الفطر المبارك.

وأعلن تامر عاشور عن وصوله جدة عبر خاص ستورى بحسابه بتطبيق إنستجرام.

وكتب تامر عاشور: “وصات بلدى الحبيبة جدة”.

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان تامر عاشور، المرتقب في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم 14 أبريل المقبل، عن نفاد تذاكر الحفل بعد أيام من طرحها للجمهور.

تامر عاشور هيجيلي موجوع

من جهة أخرى، تمكنت أغنية “هيجيلى موجوع” لـ تامر عاشور، من تصدر قائمة الأعلى استماعا على منصة أنغامى، حيث احتلت المرتبة الأولى بعد أسابيع قليلة من طرحها.

الأغنية من كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلي ومن توزيع عمرو الخضري ومهندس الصوت صقر.

أغاني تامر عاشور

كان طرح المطرب تامر عاشور أغنيته الجديدة بعنوان عديت، من خلال صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان غريب ومن توزيع توما، وتعتبر هذه الأغنية هي الأغنية الثانية لتامر خلال هذا الموسم حيث سبق وطرح الشهر الماضي أغنية بعنوان أصحى للكلام.