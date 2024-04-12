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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

الكاف يصدم الأهلي ويزف بشرى لـ مازيمبي | موقف مروان عطية من مباراة الزمالك

الكاف والأهلي
الكاف والأهلي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رسميًا عن موعد مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام في يوم ١٩ من أبريل الجاري. يُنتظر أن تكون هذه المباراة مثيرة ومثيرة للغاية، حيث ستجمع بين فريقين بارزين في القارة الأفريقية.
 

توقيت المباراة وموافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

بعد طلب رسمي من نادي مازيمبي الكونغولي، وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على خوض مباراة النادي الأهلي في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة. يأتي هذا القرار بعد مفاوضات وتنسيق دقيق بين الأندية المشاركة والاتحاد القاري.

استراتيجية مازيمبي واستغلال التوقيت والطقس

كان لفريق مازيمبي استراتيجية واضحة في اختيار توقيت المباراة، حيث طلب خوضها عصرًا في محاولة للاستفادة من الطقس الحار بالكونغو. تُعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الفريق لتحقيق الأداء الأمثل في مواجهة الفرق الأقوى.
 

قلق جماهير الأهلي وقدرة الفريق على التكيف

تعبر جماهير النادي الأهلي عن قلقها بشأن خوض فريقها للمباريات عصرًا، خاصة بالنظر إلى المنافسة المحتدمة في دوري أبطال إفريقيا. ومع ذلك، فإن فريق الأهلي استطاع التكيف مع جدول المباريات المتغير، ولعب بشكل جيد في جميع التوقيتات حتى الآن.

إصابة مروان عطية وآمال المشجعين

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن إصابة لاعب خط الوسط مروان عطية في عضلة خلفية خلال مباراة زد. يجري اللاعب الآن الفحوصات الطبية اللازمة لتحديد مدى جاهزيته للمشاركة في مواجهة الزمالك المقبلة.
 

الفوز على زد وأداء وسام أبو علي

حقق النادي الأهلي فوزًا هامًا على زد بفضل هدف وسام أبو علي الذي سجله في الوقت القاتل، بعد تمريرة رائعة من أنتوني موديست. يُعتبر هذا الأداء محفزًا للاعبي الأهلي ومشجعيهم قبل المواجهة المرتقبة مع الزمالك.

مواجهة الأهلي والزمالك في ديربي القاهرة

ستشهد الملاعب المصرية المواجهة المثيرة بين الأهلي والزمالك في ديربي القاهرة المنتظر. تأتي هذه المباراة ضمن مؤجلات الجولة العاشرة في دوري NILE، ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

إن تحديد توقيت مباراة الأهلي ومازيمبي والأحداث المحيطة بهذه المواجهة هي جزء مهم من رحلة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا. سنكون على موعد مع مواجهات مثيرة ومشوقة في الأيام القادمة.

الأهلى ابطال افريقيا القارة كرة القدم المشجعين

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