إسرائيل : 213 شاحنة مساعدات دخلت غزة اليوم من معبر كرم أبو سالم

ذكر منسق عمليات حكومة الاحتلال الإسرائيلية في المناطق، اليوم الجمعة، أنه تم خلال اليوم تفتيش نحو 213 شاحنة مساعدات ونقلها إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وأضاف: "تم توزيع 110 طرود مساعدات من الجو فوق شمال قطاع غزة، كما تمت مطابقة 44 شاحنة شمال القطاع".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن شاحنات المساعدات خضعت لفحوصات أمنية شاملة من قبل السلطات الأمنية التابعة لهيئة المعابر البرية التابعة لوزارة الدفاع، وفق ما ذكرت صحف عبرية

في أعقاب قرار الحكومة الإسرائيلية، دخلت أولى شاحنات المساعدات الإنسانية التي تنقل المواد الغذائية عبر المعبر الشمالي الجديد من إسرائيل إلى قطاع غزة.