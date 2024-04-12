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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فنانة مشهورة طلبت مني أمسح مشاهد جوزها.. أبرز تصريحات أبلة فاهيتا في المغرد

صدى البلد

حلت الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا ضيفة في برنامج المغرد الذي يقدمه عامر بن جساس على قناة أبوظبي في لقاء حصري كشفت فيه عن العديد من جوانب شخصيتها الداخلية، بأسلوبها الصريح الذي أعتاد عليه الجمهور.

وفيما يلي أبرز تصريحات أبلة فاهيتا مع الإعلامي عامر بن جساس على قناة أبو ظبي:

كشفت أبلة فاهيتا، أن بعد غيابها تصدرت عدد من المذيعات المشهد مشيرة إلى أنهم يقلدونها في طريقة محاورتها للضيوف من ألعاب واستضافتها لأسر هؤلاء النجوم.

وعن تقديمها برنامج سياسي قالت فاهيتا،:" أنا بحب الضيوف يكونوا على طبيعتهم بس لو قدمت برنامج سياسي هسميه "ذئاب بلا أنياب"، وأول ضيف هستضيفه هيكون "رئيس وزراء فنلندا".


وأضافت فاهيتا، أنها تعرف جيدًا ما الذي سيذاع على الشاشة قائلة: مش معنى أن الضيف على راحته إن كل حاجة للنشر هما بيكونوا واثقين فيا.. وسيرين عبدالنور طلبت حذف مشاهد جوزها من الحلقة".


وعن اختلافها وسر نجاحها علقت قائلة:" كله عند الأبلة بيفك.. وأنا أتناول الجوانب الإنسانية بدليل لميس الحديدي خلصت حلقة مع مدير صندوق النقد الدولي وجات عندي وهاتك غنى ورقص.. وهاني شاكر سخسخ من الضحك".

 

وأضافت فاهيتا أنها تغير من نوال الزغبي قائلة:" هي صاحبة وائل كافوري وهو كراشي من زمان واللي بينا مش غيرة.


أشارت فاهيتا، أنها تتناول في حوارها اكتشاف النجوم من زاوية مختلفة قائلة:" النجوم دول لحم ودم وبيجلهم انتفاخ واكتئاب، بياكلوا ويشربوا وبيخافوا من مراتتهم، ودي الحتة اللي أنا بموت فيها حياتهم كبني آدمين، ودي الحتة اللي الجمهور بيحب يشوفهم الضيف عامل زي السمكة البلطي ممكن تطلع منه سوشي وممكن تطلع منه فسيخ.


وعن عمليات التجميل التي تجريها المذيعات علقت فاهيتا قائلة:" زمان اللي كان يفرق مذيعة عن مذيعة طريقة إدارتها للحوار لكن اليومين دول اللي يفرق الجوتشي والفلانتين اللي لابسينه".


وأضافت أبلة فاهيتا، إلى أن الشخصية التي تغير منها هي الراقصة فيفي عبده قائلة:" عايشة في الطراوة.. العالم بينتهي وهي هنا".

 

واستضاف الإعلامي الإماراتي عامر بن جساس عددًا من أبرز نجوم الإعلام والفن والأدب والرياضة في مصر من خلال برنامجه الشهير ' المغرد ' الذي يبث حصريًا على قناة أبو ظبي في شهر رمضان.

الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا هاني شاكر سيرين عبدالنور وائل كافوري نوال الزغبي

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